Si le combi-car obligatoire prévu pour le déplacement de ce mercredi soir à Boom (20h) en Coupe de Belgique a été annulé pour les fans de Charleroi, c’est en grande partie grâce à trois acteurs : les supporters de Charleroi qui ont fait connaître leur mécontentement, la direction du Sporting qui a fait son maximum pour changer la situation et aussi le club de Boom qui depuis le tirage au sort a eu un comportement exemplaire avec l’envie d’accueillir de la meilleure des manières Charleroi et ses fans.

"Lors du tirage au sort j’ai directement alerté la fédération en disant qu’il y avait quatre clubs dans la région d’Anvers, car j’ai tenu compte de Waasland-Beveren, qui jouaient à domicile, explique Pierre-Yves Hendrickx, le secrétaire générale du matricule 22. On m’a répondu qu’on ne tiendra pas compte de Boom. Après les télévisions ont choisi le match du Beerschot contre Anderlecht pour la diffusion mais le laisse au mercredi. Là les personnes de Boom me téléphonent pour me dire qu’ils sont désolés et qu’ils ne pourront pas accueillir notre fans en voitures, que le combi-car sera obligatoire. Et je veux souligner que les dirigeants de Boom sont des gens très respectueux car ils ont mis les places à dix euros à notre demande pour que nos fans ne puissent pas dire que c’est trop cher pour un match de Coupe et ils ont placé le match à 20 heures pour que nos supporters ne rentrent pas trop tard chez eux. Sur le moment, je comprends bien ce qui se passe. La police d’Anvers doit gérer deux matchs le même jour dont un qui est un match à risque (Beerschot-Anderlecht) qui se joue à dix minutes de Boom. C’était inéluctable."



C’est alors que l’Amicale des supporters du Sporting a montré son mécontentement par rapport à cette décision via un communiqué. "Sur le fond ils ont raison car louer un car en semaine pour un match qui n’est pas une affiche, en sachant qu’ils vont devoir partir à 16h et revenir vers minuit ou une heure du matin en semaine ce n’est pas l’idéal pour un match qui se joue à 90 kilomètres."



Puis il y a eu samedi soir lors du match Charleroi-Saint-Trond la manifestation de toute la T4 avec la promesse de quand même aller à Boom en voiture...

"Dimanche, suite aux actions menées par nos supporters, la police d’Anvers, certainement avertie par celle de Charleroi, décide que même le club de Boom ne peut plus vendre de tickets, poursuit Pierre-Yves Hendrickx. On se retrouvait quasiment avec un match à huis-clos car on n’avait vendu aucune place et eux aussi. Lundi soir, on a organisé une réunion avec le bourgmestre et la police. Après discussions, à condition que le Sporting se porte garant de ses supporters, que le club met des stewards à disposition, que nos fans soient disciplinés au guichet à Boom car il n’y en aura qu’un, ceux qui supportent Charleroi peuvent venir en voiture. J’espère que tout va bien se passer et que nos supporters prouveront qu’on a eu raison de leur faire confiance. Si cela se passe bien, cela montrera, aussi, qu’on peut faire des matchs sans combi-car. Ce qui sera un pas en avant."