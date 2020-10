La photo est publiée sur le compte Twitter de Mehdi Bayat le 6 octobre, soit le lendemain de la fermeture du mercato. On y voit l’administrateur-délégué du Sporting posant devant le mythique Zèbre, comme à chaque annonce d’un transfert entrant.

À ses côtés, une personne avec le maillot de Charleroi et la tête de Lukasz Teodorczyk rajoutée via un montage plus qu’hésitant.

(...)