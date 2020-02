Un fort sentiment d’injustice animait les Carolos après la défaite concédée dans des conditions compliquées. "Cela s’est vu dans toutes les décisions arbitrales : les rentrées, les fautes. Cela devient compliqué pour nous sur le terrain. Cela fait déjà quelques matchs que cela ne tourne pas en notre faveur; on sait bien qu’on ne sera jamais aidé", estimait Dorian Dessoleil.

Le capitaine a été impliqué dans la phase litigieuse, dès l’entame de la rencontre. Avant le but d’ouverture de Balanta après 30 secondes de jeu. Bousculé par Dennis alors qu’il joue le ballon dans les airs, il n’a pas reçu la faute. "C’est évident que l’arbitre devait siffler. L’attaquant ne joue pas la balle et me déséquilibre. Seuls ceux qui n’ont jamais joué au football diront qu’il n’y a pas faute", pestait-il.

(...)