L’espace d’un instant, il a endossé le costume de héros qu’il connaît si bien. D’une superbe frappe du pied droit, Massimo Bruno a offert un point à Charleroi sur le terrain de Waasland-Beveren. Et s’est offert une belle bouffée d’air frais, un an et cinq jours après sa rupture des ligaments croisés du genou. "Massimo travaille énormément", a avancé en conférence d’après-match Karim Belhocine. "Il n’est pas encore le Bruno d’avant mais il est sur le bon chemin. Il l’a encore prouvé avec ce but qui va être un accélérateur pour son retour au top."

Un but qui a donné le sourire à Dominique Henin, préparateur physique au Centre Charleroi Sport Santé de Monceau, qui s’est occupé du joueur durant sa revalidation.