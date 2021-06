À 27 ans, et après trois saisons à Charleroi, Massimo Bruno est en pleine réflexion sur la suite à donner à sa carrière. Son contrat arrive à échéance le 30 juin, dans douze jours. Preuve que son cas est épineux, il n’a pas, contrairement à Guillaume Gillet (qui a prolongé entre-temps jusqu’en juin 2022), repris les entraînements collectifs, le 12 juin. Une absence et un suspense qui n’envoient pas un bon signal, alors que l’idée du joueur est tout autre : pourquoi reprendre les entraînements et risquer de se blesser si c’est pour finalement annoncer son départ dans quelques jours ?