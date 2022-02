Vanderidt :

"Je ne sais pas si c'était le match de la dernière chance mais ce que j'ai vu ce sont des joueurs impliqués. Ils n'ont rien lâché. On méritait mieux mais on n'a pas eu les trois points. Ce match résume bien la saison du Beerschot."

Ilaimaharitra :

"Ca fait du bien. Ca faisait un moment qu'on n'avait pas gagné. C'était important de gagner avant le match crucial du week-end prochain contre le Standard. On savait qu'on allait avoir un match compliqué car ils jouent pour leur survie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne lâchera pas. On doit se concentrer sur les prochaines rencontres et on verra bien où on sera à la fin de la saison."

Still :

"Ce n'est pas un soulagement, c'est une fierté. Il est important de se rendre compte de ce qu'on a réalisé. On est venu ici sans certains cadres. Bessilé et Koffi se sont blessés assez rapidement. Puis on a encaissé deux buts. On n'a pas paniqué et on a fait preuve de caractère. Parfois dans la saison, on n'a pas bien géré ces moments mais pas aujourd'hui. On a su stabiliser la situation puis la renverser. C'est une référence collective pour la fin de saison. Badji a eu du mal à rentrer dans son match, mais s'est procuré beaucoup d'occasions, tout comme Bayo. Ce sont trois points de pris, on aura un sentiment positif cette semaine avant de recevoir le Standard le week-end prochain.