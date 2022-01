Kayembe: "On a essayé de proposer du jeu mais ça n'a pas été facile. On voulait gagner aujourd'hui mais Gand est venu pour ne pas perdre. On préfère prendre 3 points quand on commence un match mais on ne va pas cracher sur le point obtenu aujourd'hui."

Kums: "On avait peu d'espace aujourd'hui face à une équipe qui attendait la faute de l'adversaire. Un point ce n'est pas si mauvais même si on voulait la victoire aujourd'hui. On verra si on arrive à accrocher les playoffs 1. Pour ça, on devra prendre les trois points à la maison dès mardi."

De Sart: "Je ne pense pas que c'était un chouette match pour les téléspectateurs. Aujourd'hui on prend un point et ce n'est pas suffisant dans la lutte pour les playoffs 1."

Still: "On a montré un autre visage aujourd'hui. On avait beaucoup plus de physique et d'engagement. C'est très difficile de se créer des occasions contre des équipes comme Gand. Ce n'était pas facile pour Nkuba qui n'a pas joué avec la réserve ou des matches amicaux. Zaroury aussi retrouve doucement son niveau."

Vanhaezebrouck: "Je crois qu'on aurait dû gagner ce soir. Si on avait marqué un but, Charleroi n'aurait pas réussi à réagir. Ce match fermé est sans doute lié au Covid, à la CAN et l'absence des supporters. On n'a pas de chance pour le moment avec les absences des joueurs. Un point, ce n'est jamais suffisant mais la route est encore longue."