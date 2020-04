Le club zébré a lancé une belle initiative sur les réseaux sociaux.

Depuis le début du confinement, les joueurs du Sporting Charleroi n'ont pas chômé. Chaque matin, ils reçoivent un programme individuel généralement de course.



Trois fois par semaine, les Zèbres se retrouvent ensemble via visio-conférence pour un entraînement plus spécifique. Et cette fois, le club carolo a décidé de faire participer ses supporters !

Ce mercredi, entre 16h30 et 17h30, il sera en effet possible de suivre le coaching live de Philippe Simonin, le préparateur physique du Sporting. Le rendez-vous est donné sur Facebook et Youtube.

Le clubs demande à leurs fans d'avoir à portée de main de quoi s'hydrater, des baskets, un sac à dos lesté de 4kg (avec des bouteilles d'eau par exemple), une chaise...et leur bonne humeur !

Si vous voulez suer avec Kaveh Rezaei, Ryota Morioka et Dorian Dessoleil, le rendez-vous est fixé à 16h30