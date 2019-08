Si la rencontre de ce samedi sera spéciale pour Karim Belhocine, elle le sera aussi pour Cédric Berthelin, l’entraîneur des gardiens carolos, qui a passé les quatre dernières saisons à Courtrai.

"J’ai laissé là-bas beaucoup d’amis , explique le Nordiste. J’ai vécu de chouettes moments à Courtrai. Ce n’était pas prévu que je parte cet été d’ailleurs mais je ne pouvais pas refuser l’offre de Charleroi. Quand j’ai signé à Courtrai après mon passage à Ostende on m’a dit : ‘tu ne vas jamais être accepté là-bas car tu es francophone.’ Et bien je n’ai jamais rencontré le moindre problème. Et les supporters m’ont très bien accueilli. Samedi, je vais ressentir un sentiment particulier car je connais tout le monde au stade. Normalement je ne vais pas me tromper de vestiaire. Mais attention, on ne va faire aucun cadeau à Courtrai. Je veux repartir de là-bas avec les trois points."

Avant le match, Cédric Berthelin pourra donner quelques conseils à ses attaquants pour tromper la vigilance de son ancien gardien Sébastien Bruzzese dont le jeu n’a aucun secret pour le Français.

"Avec le matériel d’analyse qui existe maintenant, nos joueurs n’auront pas besoin de moi pour tout savoir sur le gardien de Courtrai."

S’il est resté pendant quatre saisons à Courtrai dans un club qui a changé à de nombreuses reprises d’entraîneurs, Cédric Berthelin aime à penser, à raison certainement, que la qualité de son travail y est pour quelque chose.

"Je suis quelqu’un de rigoureux quand je bosse mais aussi facile à vivre, conclut l’entraîneur des gardiens carolos. Je pense avoir bien bossé à Courtrai. Prenons le cas de Thomas Kaminski. Quand il est arrivé chez nous il était un peu sur une voie de garage. On est parvenu à le remettre dans de bonnes conditions, à ce qu’il preste à un bon niveau et finalement le club l’a vendu à un bon prix à La Gantoise."