Je suis retourné en France mais je continue à suivre les résultats de Charleroi !" À 41 ans et une carrière de footballeur bien remplie, Cédric Fauré a décidé de prendre la direction de la France, et plus précisément de Toulouse, où il a pris en mains l’équipe de Tournefeuille, le "Charleroi amateur de la région toulousaine. Nous essayons de créer une dynamique positive pour grandir lors des saisons à venir".