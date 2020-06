Vingt mois après avoir éclaté, le footgate s’est arrêté à Charleroi, pour un complément d’enquête fiscale liée à Mogi Bayat.

Footgate, suite. Et pas encore fin. Un an et demi après avoir éclaté, le scandale du footgate (voir ci-dessous) ressurgit presque de nulle part. À Charleroi, là où on ne l’attendait quasiment plus. Ce mercredi matin, la police judiciaire de Limbourg s’est rendue au Mambourg (puis à la Luminus Arena de Genk) pour y saisir des documents en lien avec l’affaire "Mains propres" .

(...)