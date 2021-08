À 17 ans, 4 mois et 15 jours, Martin Wasinski est devenu le cinquième plus jeune titulaire de l’histoire de Charleroi en championnat. On a dépoussiéré les archives jusqu’en 1974, date de la création de la Ligue professionnelle, l’ancêtre de la Pro League, pour se remémorer la trajectoire prise par les quatre joueurs plus précoces que le Donceelois.