Plus rien n’arrête le Sporting Charleroi ces dernières semaines. Avec cinq victoires et un nul lors des six dernières rencontres, les hommes de Karim Belhocine disposent d’un bilan qui leur permet de se positionner à la cinquième place du classement, avec un match en moins que leurs concurrents. Si tout semble positif, plusieurs joueurs rongent cependant leur frein sur le banc ou en tribune du côté du Pays noir. Que peuvent espérer ces différents joueurs d’ici la trêve et le mercato de janvier ? Analyse.

(...)