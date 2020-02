Il y a deux ans, le Sporting de Mazzù n’avait pas su clôturer en beauté sa belle saison.

Il y a un peu plus de deux ans, les hommes de Felice Mazzù terminaient leur saison à la dernière place des playoffs 1, avec un triste bilan de 2 victoires lors des 18 dernières rencontres. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Carolos cette saison-là avec une belle troisième place à la fin de la phase classique et un bilan exactement similaire à celui de l’équipe actuelle de Karim Belhocine après 25 journées (47 points récoltés grâce à 13 victoires, 8 nuls et 4 défaites).

Si les Zèbres d’il y a deux ans se sont écroulés lors du sprint final, pour finalement mettre fin aux espoirs européens de toute une ville, le Charleroi version 2019-2020 semble mieux armé pour ne pas tomber dans le piège. Et aller jusqu’au bout de son rêve. Explications.