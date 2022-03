Pour ne rien vous cacher, retrouver Sébastien Chabaud n’a rien eu d’une sinécure. Non pas que l’ancien milieu de terrain aux six saisons (2003 à janvier 2007 et 2008 à 2010) carolos, entrecoupées d’une expérience en Espagne et d’un court épisode d’un exercice au Beerschot, ne daignait pas donner de ses nouvelles mais le retracer n’a pas été simple.

Reparti dans son Ardèche natale quelques mois après la fin de sa carrière en 2010, le Français à l’accent chantant vit des jours heureux au sein du petit village de Chauzon peuplé de 415 habitants. Le tout en ayant gardé une silhouette parfaite grâce au temps passé sur son vélo.

Cette forme physique intacte n’a pas empêché celui qui fêtera ses 45 ans mercredi prochain de s’éloigner volontairement des projecteurs du monde du football. "Ils me demandent tous dans le coin de venir entraîner les jeunes mais avoir mes week-ends reste primordiale", sourit-il.



(...)