Il y avait 19 joueurs, dont quelques jeunes, et trois gardiens ‪ce lundi matin‬ à l'entraînement ouvert à la presse sur le synthétique de Marcinelle. Parmi les absents logiques : Zajkov (à l’Euro avec la Macédoine), Gholizadeh et Ilaimaharitra, revenus récemment de leur sélection nationale. Keita (au repos) et Van Cleemput manquaient aussi à l’appel.

Mais l'absence la plus surprenante était celle de Remy Descamps. Le gardien français est en discussion avec le FC Nantes pour un transfert. L’information publiée par Sudpresse nous a été confirmée dans la matinée.

Pour le reste, les joueurs ont alterné entre travail physique, exercices de passing et de possession.

Nicholson, semble-t-il touché à la cheville, a écourté la séance et effectué quelques exercices à part avec le préparateur physique.