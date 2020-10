Les Zèbres ont longtemps misé sur le marché français mais s’y aventurent peu désormais, au profit d’autres clubs comme le Cercle.

Avec Zulte-Waregem, OHL et Mouscron, le Cercle Bruges fait partie des formations belges qui possèdent le plus de Français dans leurs rangs : six joueurs ont la nationalité française dans l’effectif de Paul Clement, alors qu’ils étaient neuf lors de l’exercice précédent. Quatre sont arrivés cet été d’outre-Quiévrain. Logique, vu que le club flandrien est la propriété de l’AS Monaco.

Mais les premiers à s’être tournés vers le marché français, ce sont bien les Carolos.