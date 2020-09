Ce n’est pas la première fois que le Sporting hennuyer défie une équipe polonaise sur la scène européenne. Durant l’été 1996, les Zèbres avaient affronté le Zaglebie Lubin, en Coupe Intertoto. Un mauvais souvenir pour Olivier Suray. "J’avais un doigt cassé et je jouais avec un bandage à la main, se rappelle l’intéressé. Un adversaire l’a remarqué et a pris un malin plaisir à me marcher sur la main. J’avais tellement mal qu’instinctivement je me suis relevé et je lui ai mis un coup de boule (40e). Mes camarades s’étaient bien défoncés pour arracher le 0-0. À l’époque, notre qualité, c’était d’ailleurs notre force mentale. On mouillait le maillot."

(...)