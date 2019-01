Pendant 100 minutes, il a communiqué avec ses équipiers pour que la défense du Sporting demeure hermétique, il est parti au charbon pour livrer des duels d’hommes avec Wesley et en plus il s’est montré décisif en inscrivant le but carolo. Lui, c’est Gabriele Angella, le défenseur italien arrivé en fin de mercato d’été. Avec son expérience, sa culture italienne de la défense et son charisme, Gabi a tout pour devenir le patron de l’arrière-garde zébrée.

"Je ne suis pas le patron de la défense, expliquait l’Italien dans un français déjà bien posé. J’ai essayé de donner mon meilleur. Mais si on a pris trois points, c’est grâce à notre groupe qui est fantastique."

Avec une tactique très italienne… "Oui, c’est vrai. Tout le groupe a suivi les consignes du coach. C’était normal de souffrir contre Bruges. Mais c’est agréable de souffrir et de décrocher un succès. Je suis très heureux de cette victoire après un grand match contre une équipe qui possède d’énormes qualités. C’est fantastique. Ces trois points sont importants dans l’optique des playoffs 1. Il nous reste huit finales à gagner pour terminer la phase classique dans le top 6."

Et quand on lui parle du rôle important qu’il joue dans la défense du Sporting hennuyer, L’Italien ne veut pas se mettre en avant.

"Oui, j’ai un rôle important dans la défense. Mais c’est aussi le cas de Javi et Dorian. On communique beaucoup."

Et la présence de Gabriele sur la pelouse offre à Felice Mazzù un poids supplémentaire… offensivement. "Ce but que j’inscris me fait du bien. Marquer des buts, cela fait aussi partie de ma mission. Dans ma carrière, j’ai marqué 22 ou 23 buts. Sur les corners, je dois monter et faire parler ma puissance. Je dédicace ce but à ma famille, à Dieu et à ma petite amie."

Prêté, sans option d’achat, par l’Udinese pour une saison, l’Italien ne sait pas encore ce qu’il fera dans quelques mois.

"Je me sens vraiment bien à Charleroi. Je veux bien prester jusqu’à la fin de la saison puis on verra."