Alors que les trois premiers transferts entrants (Petkevicius, Bayo et Kamara) ont été actés dès la fin décembre, Charleroi passe désormais la vitesse supérieure, à quatre jours de la fermeture du mercato hivernal, pour amener du renfort aux trois postes qui le nécessitent encore.

Un premier dossier est quasiment bouclé. En effet, sauf improbable revirement de situation, Daan Heymans va s’engager avec Charleroi pour un prêt jusqu’en fin de saison. Une option d’achat est incluse dans le deal. Le milieu défensif de 22 ans devait passer ses tests médicaux hier soir. Actuellement sous contrat à Venezia (17e de Serie A), Heymans a disputé dix matchs cette saison - dont quatre comme titulaire - mais, depuis fin octobre, il n’a plus joué qu’en Coupe d’Italie. Passé par Westerlo, Lommel et surtout Waasland-Beveren, son profil (droitier, belge et athlétique) semble correspondre aux critères recherchés.

Persyn vers Westerlo

Une autre piste aurait pu aboutir, ce mercredi. Celle menant au prometteur Tibo Persyn (19 ans). Mais la préférence du latéral droit belge, prêté jusqu’ici par l’Inter Milan au Club Bruges (2 apparitions), va à Westerlo. Il estime qu’il aura davantage de temps de jeu chez l’autoritaire leader de la D1B plutôt qu’à Charleroi.

Plan B : selon nos informations, la direction carolo s’est également renseignée sur la situation de Thibault Vlietinck. Depuis une saison et demie, le latéral droit est prêté par le Club Bruges à OHL mais il ne joue plus beaucoup. À 24 ans, il a déjà une certaine expérience puisqu’il compte 30 matchs avec Louvain et 28 avec Bruges, dont quelques apparitions en Ligue des champions.

Il restera aussi à dénicher un attaquant de pointe d’ici lundi minuit.

Une piste - dont le nom n’a pas encore filtré - serait bien avancée.