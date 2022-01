Stelios Andreou et Marco Ilaimaharitra, qui n'avaient pas pu rejoindre leurs équipiers en Turquie pour la semaine de stage en raison d'une contamination au Covid, étaient bien de retour sur le terrain.Il faudra voir leur état physique et leur éventuel contre-coup lié au Covid, mais Edward Still déclarait dans nos colonnes ce mercredi qu'il ne désespérait pas de pouvoir compter sur eux dimanche pour le déplacement à l'Antwerp. On en saura plus après le point presse prévu ce vendredi.

Bonnes nouvelles à Charleroi ce jeudi pour la reprise des entraînements après un jour et demi de congé.