Mauvaise nouvelle en revanche – mais pas vraiment étonnante - pour Knezevic et Zaroury. Le défenseur suisse et l’attaquant belge ne sont pas suffisamment remis de leur blessure, l’un au niveau du mollet et l’autre à la cheville.



Ilaimaharitra, lui, est bien guéri (cuisse). Le capitaine effectue son retour dans le groupe.

Pour la première fois, on retrouve dans cette sélection de 22 noms, les derniers arrivés du mercato que sont le deuxième gardien Desprez, les deux défenseurs centraux Dessilé et Ozornwafor, mais aussi le jeune attaquant Fabio Ferraro (19 ans).



La sélection complète : Koffi, Desprez, Chiacig ; Van Cleemput, Wasinski, Bessilé, Andreou, Ozornwafor, Kayembe ; Gillet, Ilaimaharitra, Morioka, Zorgane, Tchatchoua, Benchaib, Zedadka, Gholizadeh ; Fall, Descotte, Nicholson, Bedia, Ferraro.



Non-repris : Boukamir, Lokembo. Blessés : Willems, Nkuba, Knezevic, Zaroury.

Sans grande surprise, Shamar Nicholson, rentré vendredi soir en Belgique de son long périple avec la Jamaïque, figure bien dans la sélection d’Edward Still. Rien n’assure cependant qu’il sera titulaire ce dimanche à la Ghelamco Arena pour défier Gand (16h).