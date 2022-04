Charleroi: Bayo laissé au repos Charleroi V. B. L’entraînement de ce mardi était ouvert à Marcinelle. Van Cleemput et Bayo étaient absents. © Belga

A quatre jours de la réception de La Gantoise (samedi, 18h30), l’entraînement du Sporting était ouvert, ce mardi matin à Marcinelle.



Dix-huit jours et trois gardiens étaient présents. Van Cleemput manquait toujours à l'appel. Il soigne encore sa cheville douloureuse. Bayo était également absent. L’attaquant ivoirien est en délicatesse au niveau des ischios et, comme il ne peut de toute façon pas jouer samedi contre La Gantoise (qui le prête à Charleroi), le staff l’a laissé au repos.



Zorgane, Ilaimaharitra et Morioka ont écourté la séance par prudence.



Après des exercices de passing, des transitions à trois contre deux et trois contre trois, l’effectif a travaillé la finition devant le but et via des centres.