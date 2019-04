Les Carolos vont tenter d'enchaîner face aux Anversois.

Après un début de playoffs 2 raté, le Sporting Charleroi s'est bien repris et a enchaîné deux victoires d'affilée. Ce lundi soir, à 18h à domicile, les hommes de Felice Mazzù tenteront de remporter une troisième victoire de rang pour continuer à y croire. Après le match nul samedi soir de Saint-Trond, les Carolos pourraient se retrouver à deux points des Trudonnaires en cas de bon résultat face au pensionnaire de D1B.

Pour cette rencontre, Felice Mazzù devra se passer des services de Dorian Dessoleil, Ali Gholizadeh et Maxime Busi, tous les trois blessés. Marco Ilaimaharitra, qui a connu un deuil familial, ne sera lui non plus pas de la partie. Thomas Wildemeersch complète la sélection dans laquelle figure bien Morioka.





La sélection : Penneteau, Riou, Baume, Marinos, Willems, Nurio, Angella, Zajkov, Martos, Wildemeersch, Diandy, Hendrickx, Nkuba, Morioka, Bruno, Henen, Delfi, Perbet, Niane, Osimhen.