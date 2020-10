La crise évitée de justesse ? La relance dans l’axe de Nicolas Penneteau était interceptée par Leonardo Lopes Da Silva, qui tardait trop et voyait sa frappe être repoussée par le gardien local. Trente secondes plus tard, Ali Gholizadeh se jouait de son opposant et trompait le portier flandrien (53e). Le tournant d’un match trop longtemps soporiphique. Dans la foulée, Saido Berahino faisait preuve d’opportunisme pour faire le break, en inscrivant son deuxième but en deux sorties sous les couleurs du Sporting.