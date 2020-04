Charleroi choqué par la proposition d'Anderlecht : "On ne doit rien à personne" © BELGA Charleroi Maxime Jacques

Redistribuer en partie les revenus liés aux qualifications européennes vers l’intégralité des clubs belges. L’idée soumise par Karel Van Eetvelt mardi ne cesse de faire réagir. Si le Club Bruges a clairement exprimé son désaccord (" Anderlecht doit vivre avec ses moyens", a indiqué Vincent Mannaert), La Gantoise et Charleroi ont également réagi. Michel Louwagie a indiqué qu’Anderlecht n’était "pas la première équipe dans cette situation" tandis que du côté carolo, Pierre-Yves Hendrickx s’est montré choqué par la proposition. "Tout le monde parle soudainement de solidarité alors que ce n’était pas le cas avant. Les clubs européens, dont Charleroi, ont gagné leur billet sur le terrain et ne doivent rien à personne. Si Charleroi était septième et Anderlecht troisième, nous ne nous serions jamais permis de demander cela. Plus rien ne me surprend dans le monde du football, mais Anderlecht ne nous avait pas habitué à cela. Cela doit être un peu la panique", a indiqué le directeur administratif zébré.