Le match de la confirmation. Voilà comment qualifier la rencontre de ce mardi soir au Cercle Bruges pour Charleroi. Après leur victoire à Saint-Trond, les Zèbres veulent continuer à redresser la barre en terres brugeoises. "J’ai senti que les joueurs étaient très heureux d’être allés chercher ces trois points ensemble, analyse Karim Belhocine, peu loquace mais fort confiant en son équipe. À la fin du match, ils se sont réunis volontairement sur le terrain pour se parler. Les garçons vivent bien et travaillent bien ensemble. C’était une victoire importante pour nous mais il y aura une nouvelle vérité ce mardi dans un nouveau match."

Et les rencontres vont désormais s’enchaîner puisque les Zèbres auront joué vendredi trois matchs en six jours. "Nous allons attaquer le deuxième et nous alignerons la meilleure équipe en tenant compte de tous les paramètres, avance Belhocine au sujet de la possible fatigue dans le groupe. Nous aurons eu trois jours pour récupérer et c’est très bien comme cela. De toute façon, le Cercle sera à égalité avec nous puisqu’ils ont aussi joué samedi. Il faudra que tout le monde soit à 200 % pour continuer sur notre lancée."

À Bruges, le Sporting rencontrera une équipe qu’il avait battue il y a moins de deux mois (3-0). "Je n’ai pas du tout pensé au match aller en préparant la rencontre, conclut-il. Chaque match a sa vérité même si l’adversaire est le même. Je veux faire abstraction du fait que c’est une équipe qui nous réussit bien. Il ne faut pas s’occuper de ce qui a été fait avant. C’est le meilleur moyen d’aborder les choses sans en faire soit trop, soit trop peu."