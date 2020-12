Charleroi va-t-il mettre fin à sa spirale négative ? Karim Belhocine y croit, avant son duel face aux Trudonnaires. "Malgré la mauvaise passe, on a senti de la bonne humeur chez les joueurs et le staff, indique le T1 carolo. C’est un groupe qui vit bien et se bat pour améliorer ses résultats. C’est toujours la base pour de futures bonnes choses. Cela me réconforte et me donne envie de travailler encore plus dur."

Le coach français ne pourra pas compter sur Teodorczyk, Flanagan, Goranov, Diandy et Kaveh Rezaei, déjà absent lundi dernier contre Courtrai. Massimo Bruno devrait, lui, enchaîner une seconde sélection consécutive. "Le lendemain du match, il a eu quelques gênes mais rien de grave. Il a pu s’entraîner normalement."

Karim Belhocine a apprécié l’engagement de son joueur, quelques minutes après sa montée au jeu. "Quand on revient d’une blessure, ce sont des moments clés qui te font passer un cap. Cette montée lui a fait du bien psychologiquement."

Le troisième aspect positif, c’est la réaction en seconde période contre Courtrai.

"Quand vous regardez l’action du penalty arrêté par Descamps, vous voyez neuf joueurs qui foncent pour remporter le second ballon et arriver en premier. Je pense que ça a été un moment important, qui a permis de voir une réaction après la pause. Les joueurs ont parlé dans le vestiaire, à la mi-temps, et ont proposé une réaction."

Il faudra évidemment accrocher une victoire pour relancer la machine. "Et cela passera par du jeu, il faut proposer de bonnes choses."