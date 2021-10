Après deux belles victoires face à Genk et Seraing, les Carolos sont retombés de haut cette semaine en se faisant éliminer de la Coupe de Belgique face à Lommel. À domicile contre Eupen, l'une des révélations du début de saison, les Zèbres ne visent que la victoire pour laver l'affront. En cas de succès, Charleroi pourrait revenir à la deuxième place provisoire à deux points du leader unionistes. Edward Still peut compter sur un noyau presque au complet et s'est même permis le luxe de de ne pas reprendre Chris Bedia. De son côté, Nicholson devrait débuter à la pointe de l'attaque.

Après deux défaites consécutives en championnat, contre Gand et l'Union, les Pandas ont retrouvé quelques couleurs en Coupe et tâcheront de stopper l'hémorragie en championnat. L'entraîneur Stefan Krämer devrait, lui aussi, garder son onze de base traditionnel.

Les compos probables :

Charleroi : Koffi, Van Cleemput, Andreou, Knezevic, Tchatchoua, Zorgane, Ilaimaharitra, Kayembe, Morioka, Nicholson, Gholizadeh

Eupen : Himmelman, Heris, Amat, Agbadou, Kayembe, Cools, Nuhu, Peeters, Beck, Ngoy, Prevljak.

Suivez la rencontre en direct dès 16h15 :