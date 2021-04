Après un début de saison parfait, la suite a tourné au cauchemar pour Charleroi. La défaite à Gand la semaine dernière a entériné le fait que les Carolos ne participeront pas aux playoffs 2 dans les semaines à venir.

Une saison catastrophique qui se conclut ce samedi soir au Mambourg face à une équipe d'Eupen qui n'a plus rien à jouer non plus. Face aux germanophones, les Zèbres tâcheront de clôturer l'exercice 2020-2021 sur une bonne note et enfin retrouver une victoire à laquelle le club n'a plus goûté depuis le 30 janvier dernier face à Courtrai.

Pour ce dernier match de la saison, Karim Belhocine a annoncé qu'il ferait à nouveau confiance à Nicolas Penneteau dans les buts. Le T1 carolo ne pourra pas compter sur Vranjes, blessé aux ischios ni sur Van Cleemput, suspendu pour abus de cartons jaunes mais également... positif au Covid-19. Ces deux absences s'ajoutent aux blessés de longue date: Benavente, Morioka, Nkuba. Du côté des Pandas, Beñat San José devra se passé d'Adriano toujours blessé.

Suivez la rencontre en direct commenté dès 18h30