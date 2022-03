Qu’Edward Still soit le plus jeune entraîneur de Pro League, on le savait. Mais qu’il soit le quatrième plus jeune entraîneur d’un club de D1 au monde, à la date du 1er mars 2022, on l’ignorait. C’est pourtant ce qu’on peut lire dans le dernier rapport mensuel de l’Observatoire du football du Centre international d’étude du sport (CIES). Il précise que l’étude a été menée sur 1 866 équipes appartenant à 126 ligues dans 89 pays.