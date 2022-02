Pour la première fois de l’ère Still, Charleroi a gagné après avoir été mené. Mais il a perdu Bessilé et Koffi, blessés.

On est à peu près certain que mille sentiments ont traversé l’esprit d’Edward Still, de ses joueurs et de son staff, hier soir au Kiel. La saveur d’un succès retrouvé n’en était que plus délicieuse, jouissive même, au bout de nonante minutes de résilience durant lesquelles le destin semblait s’acharner sur eux.

Mais, au courage, ils n’ont finalement pas concédé une troisième défaite consécutive, après celles concédées au FC Bruges puis face à l’Union Saint-Gilloise, ce qui aurait constitué une première pour leur jeune entraîneur. Mieux, ils ont gagné. Et si on part du principe que 48 points suffiront pour terminer dans le top 8, Charleroi a même réalisé un fameux bond en avant.