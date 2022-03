Charleroi engage Isaac Mbenza Charleroi V.B. Le Sporting a annoncé ce lundi soir la signature surprenante d’Isaac Mbenza pour une durée de trois mois, avec option. © DR - Sporting Charleroi

Le joueur offensif (26 ans, 1m88), ancien Diablotin (16 sélections, 2 buts), était libre de tout contrat depuis son départ du Qatar SC en janvier 2022.« Il voulait revenir en Europe et devait absolument signer avant le 15 mars pour participer aux compétitions, a déclaré Mehdi Bayat sur le site internet du club. On sait qu’il faudra un peu de temps pour le remettre sur pieds physiquement, mais je reste persuadé que c’est une vraie solution de win-win. »Passé par Valenciennes, le Standard, Montpellier, Huddersfield et le Qatar, donc, Mbenza pourrait remplacer Karim Zedadka, dont le prêt à Charleroi risque d’être écourté. Le joueur loué par Naples, blessé depuis plusieurs semaines, est d’ailleurs actuellement en France.