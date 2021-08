Charleroi et Zajkov se séparent Charleroi Vincent Blouard Le défenseur macédonien ne s’entraînait déjà plus avec le groupe depuis plusieurs semaines. © Belga

Gjoko Zajkov n’est officiellement plus un joueur du Sporting de Charleroi. Le défenseur au temps de jeu pratiquement nul depuis plus de deux saisons n’entrait clairement plus dans les plans ni du club ni du coach.



"Les deux parties ont décidé, de commun accord, de cesser leur collaboration avec effet immédiat", a annoncé le Sporting ce vendredi.



Zajkov (26 ans) était arrivé à Charleroi en 2015 en provenance de Rennes. Il aura porté la vareuse zébrée à 38 reprises. Cet été, il figurait dans la sélection de la Macédoine du nord pour l’Euro, sans pour autant recevoir la moindre minute de temps de jeu. Il est donc désormais libre de s’engager où il veut.