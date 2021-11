Deux semaines après le dernier match de Pro League et la cuisante défaite face au promu unioniste, Charleroi se déplace au Jan Breydelstadion pour y affronter le Cercle Bruges, actuel 17e de notre championnat. Mais les Carolos doivent se méfier des Brugeois, en net progrès depuis plusieurs semaines, eux qui ont arraché un point au Standard et à Genk, ne perdant que 1-0 face à l'Antwerp lors de leurs trois dernières sorties.

Par rapport à la claque de l'Union, Will Still devrait faire plusieurs changements. La cheville de Van Cleemput n'est pas encore totalement rétablie et est remplacé par Bassile, renvoyant Wasinski sur le banc. Zorgane et Tchatchoua reprennent leur place aux dépens de Zaroury et Zedadka, décevants il y a quinze jours. De son côté, Nicholson n'est pas prêt après rentré tardivement de la trêve internationale. Le jeune Descotte débute.

Du côté du Cercle Yves Vanderhaeghe confirme le 4-4-2 très encourageant de ces dernières semaines.

Les compos :

Cercle Bruges : Didillon, Miangue, Sousa, Daland, Vitinho, Lopes, Van der Bruggen, Matondo, Hotic, Millan, Somers

Charleroi : Koffi, ANdreou, Knezevic, Bessile, Zorgane, Ilaimaharitra, Tchatchoua, Morioka, Kayembe, Gholizadeh, Descotte

Suivez la rencontre en direct dès 16h15 :