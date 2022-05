Charleroi: fin de saison pour Tchatchoua et Badji, première pour Dalle Molle Charleroi Vincent Blouard Victoire obligatoire ce vendredi (20h45) pour le Sporting qui accueille une équipe de Genk en pleine confiance. Ce sera sans Tchatchoua et Badji mais avec un petit nouveau. © Belga

D’un côté, il y a Charleroi, plombé dans son insaisissable objectif d’Europe avec un 0 sur 6 frustrant. De l’autre, Genk, occupé à sauver les meubles après une saison en dent de scies. Forts d’un 6 sur 6 dans ces Europe playoffs, les Limbourgeois pourraient à nouveau dépasser Gand – au moins temporairement – en cas de victoire au Mambourg.



Bref, le défi qui attend les Zèbres est de taille. Mais ils n’ont pas le choix, c’est victoire impérative. « On ne se dit pas que c’est peut-être le match de la dernière chance, on ne parle jamais des conséquences mais uniquement du contenu, du fond, a expliqué Edward Still ce jeudi en conférence de presse. Quand les choses sont difficiles, il faut revenir à la simplicité, retrouver des sensations positives. A l’entraînement, à l’échauffement, en entame de match… Notamment revenir à une saine agressivité. On veut brusquer Genk dès le début. Si notre impact physique est en place, notre football pourra se développer. »



En espérant avoir l’appui du public, que le Sporting a quitté sous les critiques et les sifflets, samedi dernier. « Si on s’attend à un accueil tumultueux ? Je ne sais pas. Que l’on soit encouragé ou critiqué, on doit être prêt. Je ne peux qu’espérer que tout le monde tire sur la même corde, dans la même direction. »



Ilaimaharitra dans le groupe



Au niveau de l’effectif, l’entraîneur carolo a confirmé que la saison était malheureusement terminée pour Jackson Tchatchoua – qui sera opéré du ménisque lundi – et pour Youssouph Badji – qui souffre d’une petite fracture au pied.



Vu l’absence de Tchatchoua, Edward Still a repris pour la toute première fois dans sa sélection Jason Dalle Molle, tout juste 17 ans. « C’est un défenseur central droit ou back droit, a précisé le T1. Il est théoriquement U18 mais a déjà réalisé une très bonne fin de saison avec les U21. On va suivre avec lui le même processus qu’avec des garçons comme Wasinski. »



Enfin, Marco Ilaimaharitra, forfait au dernier match pour une douleur au genou, s’est bien entraîné avec le groupe ce jeudi. Le capitaine entre en ligne de compte pour commencer le match, ce vendredi.



La sélection (20) : Koffi, Kamara, Desprez, Knezevic, Ozornwafor, Bessilé, Andreou, Wasinski, Nkuba, Dalle Molle, Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka, Heymans, Gholizadeh, Kayembe, Mbenza, Zaroury, Petkevicius, Bayo.

Blessés (7) : Van Cleemput, Tchatchoua, Boukamir, Monticelli, Descotte, Ferraro, Badji.

Non-repris (5) : Chiacig, Karamoko, Lokembo, Lutte, Donnez.