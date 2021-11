Les trois dernières victoires de Charleroi en championnat - entrecoupées de l’élimination en seizième de finale de la Coupe de Belgique puis de la lourde défaite à l’Union SG - confirment une tendance. Celle qui renseigne que les Zèbres marquent souvent très tôt et/ou très tard dans un match (voir infographie).

Fin octobre, il n’avait fallu que neuf minutes pour fendre la défense de Seraing (victoire finale 1-3). Il y a trois semaines contre Eupen, Charleroi avait trouvé la faille dans le dernier quart d’heure (78e, 84e et 87e) pour s’imposer 3-0. Et samedi dernier au Cercle Bruges (1-2), les buts sont à nouveau tombés très tôt (3e et 8e). "On a marqué sur nos deux premières demi-occasions", savourait Edward Still.