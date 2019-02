Charleroi a été rejoint dans les arrêts de jeud par Ostende (1-1) samedi dans un match comptant pour la 25e journée du championnat de Belgique de football.

Jérémy Perbet a donné l'avance aux Zèbres sur penalty (78e) et Zarko Tomasevic les a assommés (90e+3). Au classement, les Zèbres restent 8e avec 35 points, deux de moins qu'Anderlecht (7e), qui reçoit Zulte-Waregem dimanche (18 heures) et trois que Gand, qui accueille Mouscron (dimanche 20 heures). Ostende (24 points) reste 14e.

Pour prendre le train des playoffs 1, Charleroi ne doit pas traîner en route. On ne jouait que depuis quelques secondes quand Matias Nurio a placé un ballon dans les seize mètres ostendais que personne n'a intercepté (1e). Charleroi a dicté sa loi mais un envoi à distance de Massimo Bruno est passé des kilomètres à côté (6e) et une tentative de Ryota Morioka a été déviée en corner (7e). Enthousiastes, les Zèbres en ont collectionné huit en première période mais ils n'en ont pas vraiment profité pour inquiéter William Dutoit. Par contre, le gardien des Kustboys a dû s'y reprendre à deux fois pour capter un envoi de Nurio bien servi par Victor Osimhen, que Bruno avait préalablement lancé d'une belle pichenette (24e). La rencontre était à sens unique même si Ostende a eu deux sursauts sur des coups francs bottés par Fernando Canesin (33e) et surtout sur celui de Laurens De Bock bien repoussé par Nicolas Penneteau (35e).

Peu de changement à la reprise avec Charleroi, qui a continué à caler Ostende dans son rectangle. Mais une reprise acrobatique de Younes Delfi (51e) sur un coup franc de Bruno a frôlé le poteau gauche de Dutoit, qui s'est interposé sur un coup de tête de Gabriele Angella (55e). Les 7.822 spectateurs ont failli être surpris lorsque un ballon perdu dans les seize mètres carolos arriva dans les pieds de Kevin Vandendriessche. Bien qu'isolé à quelques mètres, le milieu ostendais a tiré dans les poings de Penneteau (72e). C'était le tournant du match: Charleroi, qui s'était senti volé quand le VAR lui a refusé un penalty pour une intervention de Vandendriessche sur Dorian Dessoleil (66e), en a reçu un pour une faute de Vanlerberghe sur Morioka. A peine monté au jeu (73e), Perbet n'a laissé aucune chance à Dutoit (78e, 1-0).

Charleroi a tenté de se rassurer mais sur un coup franc lointain le ballon est arrivé dans les pieds de Tomasevic, qui a placé le ballon de près sous Penneteau (90e+3, 1-1).





