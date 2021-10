Jules Verne a parcouru le tour du monde en 80 jours. Carlos Cuesta, Daniel Munoz et Shamar Nicholson peuvent se targuer de l’avoir pratiquement réalisé en une semaine et demie. Dimanche, l’opposition entre Charleroi et Genk mettra aux prises les deux équipes impactées le plus sévèrement en Pro League par la trêve internationale.

Éparpillés aux quatre coins du monde, les 13 internationaux (7 Limbourgeois, 6 Hennuyers) reviendront parfois seulement 72 heures avant le match en Belgique. En somme, un environnement peu évident pour les internationaux où la perspective de la blessure et la fatigue musculaire risquent d’altérer logiquement la qualité de la rencontre.