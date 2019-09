En cours de seconde mi-temps, quand la T4 carolo a commencé à entonner ses chants traditionnels.

"Union belge mafia" et "Arbitre corrompu" parce que les décisions de M. Verboomen ne lui plaisaient pas, le match delegate présent au Mambourg a voulu faire arrêter la rencontre. Un désir qui n’a pas été suivi par le quatuor arbitral (Wim Smet officiait comme 4e arbitre). Un choix logique car, malgré une pluie de cartes jaunes pour Charleroi en seconde mi-temps, la rencontre se disputait dans un bon climat et on ne sentait aucune animosité importante entre les deux kops. Arrêter le match aurait causé des tensions inutiles.