Pour le reste, le Sporting n’a plus trop le droit à l’erreur dans la course pour le top 4… et même le top 8. Surtout avec le réveil d’équipes comme le Cercle Bruges. « Je ne regarde pas le classement », évacue l’entraîneur carolo. « Mardi, j’aurais préféré mal jouer contre Courtrai mais empocher trois points. Même chose contre Gand. Notre situation aurait été différente mais ce n’est pas le cas et il faut l’accepter. Mais dans le contenu, pour le moyen terme, c’est très intéressant. »





L’obligation, désormais, est de transformer le contenu en points. Au pluriel.





La sélection : Kamara, Chiacig, Desprez, Van Cleemput, Knezevic, Andreou, Ozornwafor, Bessilé, Tchatchoua, Zorgane, Morioka, Heymans, Kayembe, Donnez, Zaroury, Ferraro, Benchaib, Nkuba, Petkevicius, Bayo.





Absents : Willems, Zedadka, Descotte (blessés), Ilaimaharitra (suspendu), Koffi, Gholizadeh (sélection nationale), Boukamir, Wasinski, Lokembo, Lutte (choix).

Alors que l’officialisation de son prêt (avec option) en provenance de Venezia (Italie) est attendue pour le début de soirée, Daan Heymans – qui portera le n°18 - est attendu dans la sélection de Charleroi pour le déplacement à Saint-Trond.commente Edward Still.