À la fin de la rencontre, Amine Benchaib avait un sentiment mitigé. Malgré son premier but avec Charleroi, le Belgo-Marocain était inévitablement déçu du goal encaissé dans les derniers instants de la partie. "C’est bien quand tu marques un but mais cela fait mal d’encaisser en fin de match, explique le milieu offensif. Ce n’est pas la première fois qu’on recule une fois que nous avons inscrit un but."

Vraiment frustrant, vu la bonne entame de match. "Les trente premières minutes étaient vraiment bonnes puis nous avons été acculés dans notre partie de jeu. Cela aura été l’erreur que nous avons commise ce dimanche soir."

Les Zèbres auraient pu faire une bonne opération au classement en cas de victoire. "Pour le top 4, nous ne devons pas lâcher. Nous savons tous que tout va très vite dans le football. Et personnellement, je sais que je dois continuer sur ma lancée pour que les buts et les assists tombent."

Le jeune meneur de jeu, qui a été préféré au Péruvien Cristian Benavente pour évoluer derrière Kaveh Rezaei, devra d’abord se retaper, vu sa sortie, à dix minutes du terme, pour un problème musculaire aux ischios. Un petit coup d’arrêt qui ne devrait toutefois pas entamer son moral.