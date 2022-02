La commotion qu’il a subie face au Sénégal a laissé des traces. Plus d’une semaine après le choc avec Kouyate, Hervé Koffi ne pourra pas enfiler à nouveau les gants au Jan Breydel., confie Edward Still.

Bingourou Kamara prolongera donc son intérim en tentant d’aligner un quatrième clean sheet.

Privé du Burkinabé, le technicien carolo ne pourra toujours pas compter non plus sur Zedadka et le jeune Ferraro. Ce dernier souffre d’un problème au genou. "On est en train de traiter la blessure", justifie le Brabançon sans préciser la durée d’absence du produit du centre de formation.

Le cas Morioka inspire davantage d’optimisme. Sorti à la mi-temps face à Seraing après une décharge électrique subie à l’arrière de la cuisse, le Japonais devrait bien être du voyage en Venise du Nord. "Son état physique s’améliore. Nous sommes très confiants."

Rassuré par la présence de Badji, qualifié pour jouer face au club qui le prête, Still veut montrer que les Hennuyers ont progressé par rapport au match aller où ses hommes avaient craqué à la dernière minute. Face à des Blauw en Zwart presque en crise, il faut que les Carolos prouvent qu’ils sont enfin capables de gagner face un membre du top 4 cette saison. C’est la condition pour revenir à deux unités de leur adversaire du jour et rêver encore des playoffs 1.