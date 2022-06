Le transfert de Vakoun Bayo vers Watford (Championship) contre environ 5 millions d’euros hors bonus n’est pas encore officiellement acté mais la direction de Charleroi s’est évidemment déjà penchée depuis un certain temps sur son éventuel successeur.

Parmi les pistes suivies assidument, l’une mène à Julien Ngoy. Le contrat du joueur belge (24 ans) est terminé à Eupen (5 buts, 3 assists en 29 matchs cette saison) et il n’avait pas souhaité prolonger. Avant ça, l’attaquant formé au Club Bruges et à Anderlecht jusqu’à ses 16 ans avait évolué à Stoke City (sept saisons) et au Grasshoper Zurich (une saison en prêt).

Selon nos informations, la direction carolo – qui l’avait déjà sondé lors de précédents mercatos - serait entrée en discussions concrètes avec le joueur.

D’autres clubs suivent également Julien Ngoy mais ce dernier, polyvalent et gratuit puisqu’en fin de contrat, souhaiterait rester en Belgique pour s’y imposer plutôt que de tenter une nouvelle aventure à l’étranger.