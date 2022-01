Charleroi: Kayembe a rejoint le Sporting à Belek Charleroi V.BL. Le voyage fut long mais l’ailier carolo est enfin là. © Belga

Il est là ! Fatigué mais il est là. Joris Kayembe, qui avait contracté le Covid lors de ses courtes vacances en famille aux Maldives durant la trêve, a enfin réussi à rejoindre ses équipiers pour la fin du stage à Belek, près d’Antalya. Accueilli par Mehdi Bayat, et masqué même à l’extérieur, il a assisté en civil à la fin de l’entraînement du soir.



L’ailier carolo va mieux et est désormais négatif. Ce ne fut pas simple mais la direction est parvenue à lui trouver un vol pour rallier la Turquie en passant par Dubaï. Le voyage et l’escale furent longues mais le club et le staff espéraient grandement que Kayembe, titulaire indiscutable, puisse participer au moins à la fin du stage.



Les Zèbres s’entraîneront en Turquie jusqu’à lundi. Leur vol retour est prévu mardi très tôt.