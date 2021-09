Avec neuf internationaux occupés à leurs obligations patriotiques, le Sporting a préparé le déplacement à Gand en comité restreint ces quinze derniers jours. « C’était le moment d’effectuer un premier bilan détaillé au niveau du contenu et de faire un point au niveau physique avec les joueurs présents », commente Edward Still, pour qui le bilan actuel est forcément positif jusqu’ici avec 10 points sur 18. Charleroi est d’ailleurs la seule équipe invaincue en D1A.

Parmi les internationaux, seul Nicholson n’est pas encore rentré. Il est attendu en Belgique ce vendredi soir et à l’entraînement ce samedi matin. "Avec le décalage horaire et la fatigue, le risque de blessure augmente. On verra comment Shamar se sent en rentrant", explique le technicien carolo. "Les autres internationaux sont aptes."

Outre les deux absents de longue date que sont Willems et Nkuba, Charleroi déplore tout de même deux incertains : Knezevic et Zaroury. La principale bonne nouvelle, c’est le retour à 100% de Marco Ilaimaharitra. "Il sort de deux excellentes semaines d’entraînement et on l’a retrouvé à son niveau d’avant sa blessure."

La sélection précise sera communiquée ce samedi. Le match est prévu dimanche à 16h à la Ghelamco Arena.