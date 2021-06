Ce n’est pas la seule fois que Charleroi s’est retrouvé en légères difficultés dans ce domaine. Un équilibre collectif à trouver, mais plutôt bien géré, entre autres par Dessoleil et le nouveau venu Stelios Andreou.

Juste avant la mi-temps, Gillet a méritoirement égalisé de la tête (1-1, 45e) sur un corner de Ribeiro Costa.



Descotte et Nicholson marquent



A la reprise, Edward Still a presque entièrement changé son équipe. Une tournante logique pour un premier match de préparation, et l’occasion de voir à l’œuvre Stefan Knezevic, le transfert arrivé du FC Lucerne. Il a été positionné à droite du trio défensif et a très peu été mis en danger. Une relance longue imprécise, un retour défensif indispensable et c’était déjà tout.



Plus consistant et plus entreprenant que son adversaire, le Sporting a pris l’avance via Descotte (2-1, 54e), à la bonne place pour profiter d’un mauvais dégagement de la défense adverse.

Toujours positionnés relativement haut sur le terrain, les Zèbres se sont encore procuré plusieurs occasions, par Kayembe (56e) puis Ribeiro Costa (51e et 76e), décidemment déchainé. Ils ont finalement inscrit un troisième but : une tête de Nicholson (3-1, 89e) sur un corner de Hendrickx.





Le technique

Charleroi 1re mi-temps : Chiacig ; Andreou, Dessoleil, Boukamir ; Tchatchoua, Gillet, Lokembo, Ribeiro Costa, Zaroury ; Benchaib, Fall.

Charleroi 2e mi-temps : Ngoua ; Knezevic, Akbib, Wasinski ; Tchatchoua (76e Eeckhoudt), Bahadir, Hendrickx, Ribeiro Costa, Kayembe ; Descotte, Nicholson.

Quinze jours après la reprise des entrainements, le Sporting disputait son premier match amical de préparation ce samedi face à l’équipe luxembourgeoise de Fola Esch. Le baptême de feu d’Edward Still, qui doit pour l’instant composer avec un effectif incomplet puisque le mercato carolo est loin d’être terminé. L’entraîneur carolo a d’ailleurs complété son équipe avec plusieurs jeunes, ce samedi.Charleroi s’est présenté en 3-5-2 et avec des intentions de jeu positives. La griffe Still. Après une bonne entame de match et quelques possibilités, notamment via Fall (7e) puis un tir trop enlevé de Gillet (14e), le Sporting s’est fait surprendre par une reconversion luxembourgeoise (0-1, 31e).