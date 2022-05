C’est dans cette optique que le Sporting a effectué un pas en avant, ce lundi 23 mai en lançant le "RCSC Collectif".



Ce projet "aura pour mission de prévenir et de régler certaines situations potentiellement conflictuelles, tout en servant de laboratoire d’idées. Composé d’un panel représentatif de toutes les composantes du club (direction, supporters, partenaires, Ville), il se réunira ponctuellement" , indique le communiqué, en précisant que quatre réunions annuelles seront prévues.



Le collectif est "un organe consultatif et représentatif des supporters", peut-on encore lire dans le communiqué (…). "Il sera informé en primeur des sujets concernant les supporters et la politique publique du Sporting, dont la politique commerciale, l’organisation de la compétition ou le fonctionnement du club (…) Il est également attendu qu’il s’implique activement dans la promotion du Sporting, en agissant comme des ambassadeurs."



Douze représentants seront choisis parmi les supporters et membres de la direction pour des mandats de 2 ans. Les supporters peuvent élire leurs représentants via le site internet du club.

A plusieurs reprises cette saison (et les précédentes), les supporters du Sporting de Charleroi ont manifesté leur mécontentement envers la direction, notamment sur la gestion sportive ou encore par rapport au prix des abonnements pour les playoffs ainsi que les animations en tribune (tifo). Or, la direction et le staff souhaitent (re)créer une identification forte et durable avec le public.