En ces temps post-Covid, à l’heure de la relance pour de nombreuses entreprises, le Sporting a décidé de lancer son application « B to B », c’est-à-dire destinée à ses partenaires. Ils sont environ 350, petits et grands.

Le but est de rassembler et d’alimenter cette communauté d’entreprises grâce à cet outil numérique pratique, efficace et convivial.

"Zebra app" est disponible sur iOS et Android.

Une autre application, à destination des supporters et du public carolo est en cours de réflexion et attendu pour la rentrée.