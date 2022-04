Longtemps, l’histoire de Charleroi, cette saison, a ressemblé à celle d’un chasseur à l’affût du top 4. Depuis peu, après avoir loupé plusieurs occasions d’atteindre sa cible, le Sporting, malgré ses progrès, a dû se résoudre à accepter que sa proie était en réalité insaisissable pour lui. Il n’avait pas les armes. Ou en tout cas, elles n’ont pas toutes bien fonctionné au même moment. Et les autres prédateurs étaient prêts, eux, plus forts, et plus réguliers.

Désormais, Charleroi est devenu le chassé. Aujourd’hui plus qu’hier. Par Genk et Saint-Trond, les deux dernières équipes qui peuvent encore le priver des Europe playoffs. Pour croquer les Zèbres sur la ligne, les deux clubs limbourgeois doivent gagner et espérer que Charleroi perde. "C’est beaucoup plus positif d’être chassé que chasseur, note l’entraîneur Edward Still. C’est notre ressenti. On aurait voulu être chassé dans des positions plus hautes au classement, clairement. Il y a eu un moment dans la saison où on aurait pu prendre quelques points qu’on n’a pas réussi à prendre, et on s’est donc retrouvé dans la position de chasseur pour le top 4, et maintenant du chassé pour le top 8. Mais tant mieux, franchement, qu’on puisse décider nous-mêmes de notre sort ce dimanche. De choisir comment on va terminer cette phase classique. Ne pas être dépendant d’une autre équipe, c’est très positif par rapport à notre saison."

Énergiser le public

Après avoir analysé, digéré et partagé à propos de la claque prise à Anderlecht dimanche dernier (4-0), les séances ont été très intenses cette semaine. "Il y a eu pas mal de contacts à l’entraînement, a confirmé Edward Still. C’était important de retrouver cette intensité après Anderlecht."

Il y a dès lors quelques légères incertitudes physiques que la sélection, attendue ce samedi, devra éclaircir. Mais les chassés entendent quoi qu’il arrive faire une dernière victime. "On va entamer ce match avec des intentions très claires : l’envie d’aller vers l’avant, d’énergiser le public et de bien finir la phase classique."